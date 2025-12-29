POL-FR: Laufenburg: Brand auf Recyclinghof
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 19:30 Uhr brannte auf dem Recyclinghof in Laufenburg eine Holzhütte. Die Freiwillige Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
