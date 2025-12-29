PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Brand auf Recyclinghof

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 19:30 Uhr brannte auf dem Recyclinghof in Laufenburg eine Holzhütte. Die Freiwillige Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
