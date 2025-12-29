POL-FR: Laufenburg: Brand auf Recyclinghof

Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.12.2025, gegen 13:30 Uhr kam es in der Kleingartenanlage in der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden zu einem Brand einer Gartenhütte. Die Freiwillige Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

