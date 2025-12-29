Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Autos mutwillig beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 25.12.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 26.12.2025, 9:00 Uhr wurden in der Klybecktraße in Weil am Rhein mehrere geparkte Autos vermutlich mit einer zerbrochenen Bierflasche beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bereits in der Nacht von Montag, 22.12.2025, auf Dienstag, 23.12.2025, wurde ein roter Mitsubishi durch unbekannte Täterschaft im Oberbaslweg ebenfalls beschädigt. Auch hier entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeuginnen und Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter 07621 97970 erreichbar.

