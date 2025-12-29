Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: BMW-Fahrer stört Adventsfahrt der Sicherheits- und Rettungskräfte und gefährdet Zuschauer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025, kurz vor 19 Uhr drängte sich ein 33-jähriger BMW-Fahrer in Schallbach zwischen den bunt geschmückten und besonders beleuchteten Konvoi aus Rettungs- und Einsatzfahrzeugen. Dabei soll sich der Fahrer verkehrswidrig verhalten haben und gefährliche Fahrmanöver durchgeführt haben. Es sollen mehrere Zuschauer, die den Konvoi der Einsatzfahrzeuge bestaunen wollten, gefährdet worden sein. Der Fahrer habe außerdem Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des BMWs machen können oder die durch diesen gefährdet wurden. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

