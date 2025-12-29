PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: BMW-Fahrer stört Adventsfahrt der Sicherheits- und Rettungskräfte und gefährdet Zuschauer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025, kurz vor 19 Uhr drängte sich ein 33-jähriger BMW-Fahrer in Schallbach zwischen den bunt geschmückten und besonders beleuchteten Konvoi aus Rettungs- und Einsatzfahrzeugen. Dabei soll sich der Fahrer verkehrswidrig verhalten haben und gefährliche Fahrmanöver durchgeführt haben. Es sollen mehrere Zuschauer, die den Konvoi der Einsatzfahrzeuge bestaunen wollten, gefährdet worden sein. Der Fahrer habe außerdem Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des BMWs machen können oder die durch diesen gefährdet wurden. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 16:39

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 28.12.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 7:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise in eine Gaststätte in der Brühlstraße in Lörrach. Ob die Täterschaft Diebesgut erlangt hat, ist bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 16:38

    POL-FR: Efringen- Kirchen/ Istein: Einbrecher unterwegs

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 23.12.2025, vermutlich zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Neuen Straße in Efringen-Kirchen. Im Wohnbereich wurden sämtliche Räume durchsucht und Möbelstücke durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Diebesgut in vierstelliger Höhe entwendet. Die genaue Diebstahlsumme ist noch nicht abschließend ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 16:38

    POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Kandern: Einbruch in Wohnung

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 23.12.2025, bis Freitag, 26.12.2025, gelangte bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Ida-Preusch-Straße in Kandern, welche bereits am Wochenende zuvor Ziel von Einbrechern war. Über die Höhe des Diebesguts kann bisher nichts gesagt werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren