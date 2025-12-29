PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen- Kirchen/ Istein: Einbrecher unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025, vermutlich zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Neuen Straße in Efringen-Kirchen. Im Wohnbereich wurden sämtliche Räume durchsucht und Möbelstücke durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Diebesgut in vierstelliger Höhe entwendet. Die genaue Diebstahlsumme ist noch nicht abschließend geklärt. Gegen 18:20 nahm der Anwohner eines Einfamilienhauses in der Nachbarschaft Geräusche wahr und stellte einen Einbruchsversuch an seinem Haus fest. Die Täterschaft hatte sich bereits entfernt, ohne in das Objekt zu gelangen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

