POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.12.2025 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Finkenweg einzudringen. Aufgrund entsprechender Sicherheitsvorrichtungen gelangte die Täterschaft nicht in die Wohnräume. Es entstand lediglich Sachschaden in noch nicht abschließend geklärter Höhe. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

