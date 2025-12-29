Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen- Kirchen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 23.12.2025, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 24.12.2025, 11:45 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Efringen-Kirchen in der Straße Am Feuerbach. Die Täterschaft erbeutete Diebesgut. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

