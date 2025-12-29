Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstag, den 27.12.2025, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Freiburger Straße in Bad Krozingen ein geparkter Pkw beschädigt.

Der Fahrer eines schwarzen BMW bemerkte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug einen Streifschaden am Fahrzeugheck. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf das Verursacherfahrzeug; der Geschädigte wurde durch einen namentlich nicht bekannten Zeugen angesprochen. Dieser verließ aber kurz darauf die Örtlichkeit, ohne seinen Namen oder Erreichbarkeit zu hinterlassen.

Besagter Zeuge sowie andere Personen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH/oec

