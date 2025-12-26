Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Stadtkreis -- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 24.12.2025, 07:38 Uhr

Zur genannten Zeit kam es in der Schreiberstraße (B31), auf Höhe der Kronenbrücke, in Fahrtrichtung BAB 5 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem PKW.

Der Kleintransporter entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Am PKW entstand durch den Verkehrsunfall Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu besagtem Kleintransporter oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) rund um die Uhr in Verbindung zu setzen.

Insbesondere wird die Fahrerin oder der Fahrer eines Pkw gesucht. welcher den Kleintransporter mittels Lichthupe versuchte auf den Verkehrsunfall aufmerksam zu machen.

VPI FR, EF

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell