Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wohngebäude - Einfamilienhaus, Reihenhaus - eine schwer verletzte Person - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Lörrach - Ortsteil Stetten

Am 25.12.2025 gegen 02:10 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach ein Brand in einem Wohnanwesen in der Waschhausgasse gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses (Reihenhaus) in Vollbrand stand. Die Reihenhausbebauung gehört zur Basler Straße und befindet sich auf Höhe der Waschhausgasse.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand in vollem Maße auf die angrenzenden Wohnhäuser übergriff. Dennoch mussten mehrere Anwesen zeitweise evakuiert werden. Zudem kam es zu Beschädigungen an mehreren Nachbarhäusern.

In dem Betroffenen Gebäude kam es offenbar zu einem Brand, welcher von einer Art Kamin ausging. Die genaue Ursache und der Verlauf des Brandgeschehens sind noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Einer der zum Brandausbruch aufhältigen Personen - der 46-jährige Bewohner - wurde durch den Brand und die Löschversuche schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden ist beträchtlich und wird im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Stand: 04:45 Uhr

