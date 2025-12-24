Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 134/ Gemarkung Neuenburg: Mehrere Verletzte nach Frontalkollision - Nachtrag: Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Ergänzend zu der gestrigen Meldung werden zum vorliegenden Verkehrsunfall Zeugen gesucht, die sich bitte rund um die Uhr bei der Verkehrspolizei in Freiburg melden können, Tel. 0761 882 3100.

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

---------------------

Ursprungsmeldung:

Freiburg Am heutigen Dienstagmittag, 23.12.2025, ereignete sich gegen 13:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 134 zwischen Schliengen und Steinenstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 66 Jahre alter Autofahrer mit zwei weiteren Insassen in Richtung Schliengen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen war der Wagen in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte mit einem entgegenkommenden mit zwei Personen besetzten Pkw.

Durch den Frontalzusammenstoß wurden alle Insassen beider Fahrzeuge mittel- bis schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in nahegelegene Kliniken transportiert werden. Ein Unfallbeteiligter wurde dabei mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Aktuell ist die L 143 noch zwischen Schliengen und der Kreuzung zum Steinenweg/ Hauptstraße anlässlich von Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Wann der Straßenabschnitt wieder freigegeben werden kann ist derzeit noch nicht absehbar.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch die Verkehrspolizei Freiburg geführt.

Polizeipräsidium Freiburg

-Pressestelle -Kurgyis, Tel. 0761 882 1019

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell