Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Einbrüche in Geschäfte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 22.12.2025, gegen 20:00 ereignete sich in der Dunantstraße in Freiburg-Mooswald ein Einbruch in ein Nagelstudio.

Ein Unbekannter hatte dabei wohl mit Hilfe eines Steines die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeworfen und öffnete im weiteren Verlauf gewaltsam die Ladenkasse. Anschließend ergriff der Unbekannte die Flucht, allerdings ohne Beute.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Bei einem weiteren Fall in der Nacht auf Dienstag, 23.12.2025, wurde ein Zeuge aufmerksam, als eine dunkel gekleidete Person versuchte, die gläserne Eingangstüre eines Telefonanbieters einzuschlagen. Als dies offensichtlich misslang, habe der Unbekannte eine angrenzende Glasscheibe mit einem Stein eingeworfen. Anschließend entwendete der Täter Bargeld aus der Kasse und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 800 Euro. Nähere Hinweise zu dem unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761 897878-0) hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/ oder Angaben zum gesuchten Täter machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

