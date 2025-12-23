Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Brennendes Auto auf der B316

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.12.2025, gegen 12:30 Uhr brannte ein Mercedes neben der B316 von der Autobahnabfahrt Lörrach-Ost in Richtung Inzlingen komplett aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, es entstand dennoch ein Totalschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Lösch- und Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn war nach knapp einer Stunde wieder frei.

