Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Brennendes Auto auf der B316

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.12.2025, gegen 12:30 Uhr brannte ein Mercedes neben der B316 von der Autobahnabfahrt Lörrach-Ost in Richtung Inzlingen komplett aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, es entstand dennoch ein Totalschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Lösch- und Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn war nach knapp einer Stunde wieder frei.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 23.12.2025 – 13:49

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Praxis

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Samstag, 20.12.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 07:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Feldbergstraße. Über die Höhe des Diebesgutes oder des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Im gleichen Zeitraum wurde auch versucht in die Cafeteria des Krankenhauses einzudringen. Die Täterschaft konnte ...

  • 23.12.2025 – 13:49

    POL-FR: Kandern: Einbruch in Wohnung

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 06.00 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 21:30 Uhr wurde in eine Wohnung in der Ida- Preusch-Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte gewaltsam in die Wohnung im 2. Obergeschoss, durchsuchten mehrere Zimmer und durchwühlten Möbelstücke. Zur Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat ...

