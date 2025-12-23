Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 06.00 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 21:30 Uhr wurde in eine Wohnung in der Ida- Preusch-Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte gewaltsam in die Wohnung im 2. Obergeschoss, durchsuchten mehrere Zimmer und durchwühlten Möbelstücke. Zur Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Ida- Preusch- Straße verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell