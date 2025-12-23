PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Zwei Einbrüche im Meisenrain - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag, 22.12.2025 gewaltsam Zutritt in zwei Häuser im Meisenrain. Die Einbrüche wurden der Polizei gegen 22.30 Uhr gemeldet. Im Vorfeld verschafften sich der oder die Täter Zutritt und durchwühlten die Räumlichkeiten. Bei einem Fall wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck entwendet, im anderen Fall steht das Diebesgut noch nicht fest. Der Sachschaden an beiden Häusern kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche im Laufe des Montags verdächtige Wahrnehmungen im Meisenrain gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:00

    POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Ladendiebe in Untersuchungshaft

    Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 20.12.2025, gegen 20:30 Uhr wurden der Polizei mehrere Verdächtige gemeldet, die augenscheinlich in einem Selbstbedienungslebensmittelmarkt in «Zum Steinriedle» im Freiburger Stadtteil Waltershofen mehrere Waren entwendeten. Ein hinzugerufener Marktmitarbeiter konnte zunächst drei Tatverdächtige an einem in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeug antreffen und einen der Ladendiebe ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:29

    POL-FR: Emmendingen: Vandalismus auf Kindergartengelände - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, bis Sonntag, 21.12.2025, haben Unbekannte das Gelände eines Kindergartens im Rosenweg in Emmendingen verwüstet. Unter anderem wurden dort befindliche Zaunelemente und eine Glasscheibe beschädigt. Zudem wurde Werkzeug des Kindergartens im Außenbereich verteilt. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren