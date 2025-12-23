Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Zwei Einbrüche im Meisenrain - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag, 22.12.2025 gewaltsam Zutritt in zwei Häuser im Meisenrain. Die Einbrüche wurden der Polizei gegen 22.30 Uhr gemeldet. Im Vorfeld verschafften sich der oder die Täter Zutritt und durchwühlten die Räumlichkeiten. Bei einem Fall wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck entwendet, im anderen Fall steht das Diebesgut noch nicht fest. Der Sachschaden an beiden Häusern kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche im Laufe des Montags verdächtige Wahrnehmungen im Meisenrain gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen.

