Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Vauban: 51-Jähriger von mehreren Tätern angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 17.12.2025, gegen 14:00 Uhr es am Paula-Modersohn-Platz im Freiburger Stadtteil Vauban zu einem Vorfall mit mehreren Personen gekommen sein, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Der 51-jährige spätere Geschädigte soll im Bereich des Paula-Modersohn-Platzes zu Fuß unterwegs gewesen sein. Hierbei soll er aus einer dreiköpfigen Personengruppe angesprochen, und im Anschluss daran unvermittelt mit einem Pfefferspray sowie mehreren Schlägen angegriffen worden sein. Die drei Angreifer seien kurz darauf in Richtung «Vaubanallee» geflüchtet.

Mehrere alarmierte Polizeistreifen fahndeten nach den flüchtigen Tätern und konnten zwei verdächtige Jugendliche im Nahbereich vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte bei einem Jugendlichen ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Der dritte bislang unbekannte Tatverdächte konnte flüchten.

Dieser wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - jugendliches Alter,
   - große und kräftige Statur,
   - trug wohl eine weiße Daunenjacke.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten (Tel.: 0761 401428-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum noch unbekannten Täter, geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

