POL-FR: Herbolzheim: Fußgängerin Zusammenstoß mit Auto verletzt - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 11:30 Uhr ereignete sich bei der Ausfahrt eines Baumarktes am Herbolzheimer Konrad-Adenauer-Ring ein Verkehrsunfall.
Ein 47-jähriges Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Verlassen des dortigen Kundenparkplatzes mit einer 61-jährigen Fahrradfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Geh- und Fahrradweg in Richtung Kanaustraße befuhr. Die Fahrradfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine nahgelegene Klinik transportiert werden.
Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell