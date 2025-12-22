PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Fußgängerin Zusammenstoß mit Auto verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 11:30 Uhr ereignete sich bei der Ausfahrt eines Baumarktes am Herbolzheimer Konrad-Adenauer-Ring ein Verkehrsunfall.

Ein 47-jähriges Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Verlassen des dortigen Kundenparkplatzes mit einer 61-jährigen Fahrradfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Geh- und Fahrradweg in Richtung Kanaustraße befuhr. Die Fahrradfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine nahgelegene Klinik transportiert werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

