Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.12.2025, 18.00 Uhr bis Freitag, 19.12.2025, 09.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Baselstraße. Die Täterschaft durchsuchte sämtliche Räume und durchwühlten Möbelstücke. Zum erlangten Diebesgut liegen derzeit noch keine vollständigen Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Baselstraße in Binzen verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

