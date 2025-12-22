PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Frontalkollision - drei Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.12.2025, gegen 18:30 Uhr kam es auf der B34, Umfahrung Oberlauchringen, zu einer Frontalkollision. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten eine 44- jährige Tesla- Fahrerin und ein 20- jähriger Opel-Fahrer frontal. Beide Fahrende wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 12-jährige Beifahrerin im Tesla wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz. Der Streckenabschnitt war für etwa zwei Stunden voll gesperrt, der Verkehr musste umgeleitet werden.

