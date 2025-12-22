Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.12.2025, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 19.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Flachslandstraße. Es wurden alle Zimmer durchsucht und Möbelstücke durchwühlt. Die Täterschaft flüchtete mit Wertsachen und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Flachslandstraße verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

