POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Scheiben an geparktem Auto beschädigt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.12.2025, im Zeitraum von 12 Uhr bis 12:30 Uhr wurde ein Lancia, der auf einem Parkplatz in der Badstraße abgestellt war, beschädigt. Bislang unbekannte Täterschaft zerschlug sämtliche Scheiben des Autos, abgesehen von der Frontscheibe. Der Sachschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes in der Badstraße beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

