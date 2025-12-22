Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.12.2025, gegen 12:40 Uhr soll sich in der Schulstraße in Albbruck ein Verkehrsunfall ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekanntes Auto, möglicherweise ein VW Passat, beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Seat Leon beschädigt haben.Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Seat wurde ein Zettel aufgefunden, der augenscheinlich von einem Zeugen stammt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere wird die Person gesucht, die den Zettel am Auto angebracht hat. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

