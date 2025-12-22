Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Vandalismus auf Kindergartengelände - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, bis Sonntag, 21.12.2025, haben Unbekannte das Gelände eines Kindergartens im Rosenweg in Emmendingen verwüstet. Unter anderem wurden dort befindliche Zaunelemente und eine Glasscheibe beschädigt. Zudem wurde Werkzeug des Kindergartens im Außenbereich verteilt. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell