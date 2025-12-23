Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Ladendiebe in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 20.12.2025, gegen 20:30 Uhr wurden der Polizei mehrere Verdächtige gemeldet, die augenscheinlich in einem Selbstbedienungslebensmittelmarkt in «Zum Steinriedle» im Freiburger Stadtteil Waltershofen mehrere Waren entwendeten.

Ein hinzugerufener Marktmitarbeiter konnte zunächst drei Tatverdächtige an einem in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeug antreffen und einen der Ladendiebe festhalten. Einer weiblichen und einem männlichen Verdächtigen gelang zunächst die Flucht zu Fuß.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug der drei Tatverdächtigen mit einer Vielzahl von vermutlich entwendeten Lebensmitteln aus verschiedentlichen Supermärkten befüllt war. Der Wert des Diebsgutes ist bislang nicht bekannt.

Im Zuge weiterer Ermittlungsmaßnahmen konnte einer der Geflüchteten bei der späteren Rückkehr zum Fahrzeug der Verdächtigen vorläufig festgenommen werden. Die dritte Tatverdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Das festgestellte Fahrzeug samt dem vermeintlichen Diebesgut wurde sichergestellt.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amstgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden dringend Tatverdächtigen türkischer Staatsangehörigkeit im Alter von 24 und 34 Jahren befinden sich seither in Untersuchungshaft.

ak

