PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Ladendiebe in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 20.12.2025, gegen 20:30 Uhr wurden der Polizei mehrere Verdächtige gemeldet, die augenscheinlich in einem Selbstbedienungslebensmittelmarkt in «Zum Steinriedle» im Freiburger Stadtteil Waltershofen mehrere Waren entwendeten.

Ein hinzugerufener Marktmitarbeiter konnte zunächst drei Tatverdächtige an einem in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeug antreffen und einen der Ladendiebe festhalten. Einer weiblichen und einem männlichen Verdächtigen gelang zunächst die Flucht zu Fuß.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug der drei Tatverdächtigen mit einer Vielzahl von vermutlich entwendeten Lebensmitteln aus verschiedentlichen Supermärkten befüllt war. Der Wert des Diebsgutes ist bislang nicht bekannt.

Im Zuge weiterer Ermittlungsmaßnahmen konnte einer der Geflüchteten bei der späteren Rückkehr zum Fahrzeug der Verdächtigen vorläufig festgenommen werden. Die dritte Tatverdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Das festgestellte Fahrzeug samt dem vermeintlichen Diebesgut wurde sichergestellt.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amstgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden dringend Tatverdächtigen türkischer Staatsangehörigkeit im Alter von 24 und 34 Jahren befinden sich seither in Untersuchungshaft.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:29

    POL-FR: Emmendingen: Vandalismus auf Kindergartengelände - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, bis Sonntag, 21.12.2025, haben Unbekannte das Gelände eines Kindergartens im Rosenweg in Emmendingen verwüstet. Unter anderem wurden dort befindliche Zaunelemente und eine Glasscheibe beschädigt. Zudem wurde Werkzeug des Kindergartens im Außenbereich verteilt. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:24

    POL-FR: Herbolzheim: Fußgängerin Zusammenstoß mit Auto verletzt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 11:30 Uhr ereignete sich bei der Ausfahrt eines Baumarktes am Herbolzheimer Konrad-Adenauer-Ring ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriges Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Verlassen des dortigen Kundenparkplatzes mit einer 61-jährigen Fahrradfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Geh- und Fahrradweg in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren