POL-FR: Freiburg-Weingarten: Zwei Fußgängerinnen bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 22.12.2025, gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängerinnen und einer Straßenbahn im Binzengrün im Stadtteil Freiburg-Weingarten.

Etwa auf Höhe der Hausnummer 34 fuhr eine Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Bissierstraße, als zwei Fußgängerinnen im Alter von 20 und 24 Jahren vermutlich den Gleisbereich an einem Fußgängerüberweg überqueren wollten. Hierbei wurden die beiden Frauen seitlich von der vorbeifahrenden Straßenbahn erfasst, stürzten in den angrenzenden Grünstreifen und zogen sich leichte bis schwere Verletzungen zu. Die Fahrer und die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

