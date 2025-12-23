Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannte versuchen erneut Geldautomaten zu sprengen - Zeugen gesucht

Nachdem bereits in der Nacht auf Sonntag, 21.12.2025, ein freistehender Geldautomat in der Seestraße in Titisee-Neustadt mutmaßlich durch eine Explosion beschädigt wurde, soll der selbe Geldausgabeautomat in der Nacht auf Dienstag ein weiteres Mal zum Ziel von Unbekannten geworden sein.

Gegen 3:50 Uhr habe ein Zeuge erneut ein Knallgeräusch wahrgenommen und anschließend die Polizei verständigt. Noch während des Vorfalls konnte außerdem eine dunkel gekleidete Person gesehen werden, welche vor Ort über einen Kundenparkplatzes eines dort ansässigen Juweliers in östliche Richtung flüchtete.

Nach derzeitgen Erkenntnissen hatten die Unbekannten wohl zunächst mit Hilfe von Werkzeug Manipulationen am Geldautomaten vorgenommen und anschließend ein unbekanntes Sprengmittel eingesetzt.

Ob zu der Vortat am Sonntag ein Tatzusammenhang besteht und ob ein erneuter Schaden an dem betroffenen Geldautomaten entstanden ist oder Bargeld entwendet werden konnte, ist Gegenstand der derzeit geführten Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) sucht auch in diesem Fall weitere Zeugen die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

