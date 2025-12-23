Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Praxis

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 20.12.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 07:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Feldbergstraße. Über die Höhe des Diebesgutes oder des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Im gleichen Zeitraum wurde auch versucht in die Cafeteria des Krankenhauses einzudringen. Die Täterschaft konnte nicht in das Innere gelangen. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die rund um das Krankenhaus oder in der Feldbergstraße verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft gegen können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

