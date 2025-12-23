Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Hoher Sachschaden durch Graffiti

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.12.2025, auf Samstag, 20.12.2025, besprühte bislang unbekannte Täterschaft mehrere Objekte im Stadtgebiet Schopfheim. Dabei dürfte ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro entstanden sein. Die Art und Weise der Schriftzüge und Zeichen lässt einen politisch motivierten Hintergrund vermuten. Die Ermittlungen hat vorerst das Polizeirevier Schopfheim aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft gegeben können. Außerdem werden Anwohnende im Stadtgebiet Schopfheim gebeten, ihre privaten Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Schopfheim ist rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698 0 erreichbar.

