Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen

Gemarkung Emmendingen-Wasser - Bundesstraße 3 nach Verkehrsunfall für über zwei Stunden gesperrt

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 25.12.2025, 11:15 Uhr

Zur genannten Zeit ereignete sich auf der Bundesstraße 3 in Höhe Emmendingen-Wasser ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein von Emmendingen in Richtung Denzlingen / Freiburg fahrender Pkw kollidierte im Gegenverkehr nahezu frontal mit einem entgegenkommendem Pkw. In der Folge kam ein weiterer, in Richtung Emmendingen, fahrender Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab.

Ein vierter, in Richtung Freiburg fahrender Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile in Mitleidenschaft gezogen.

Drei Fahrzeuglenker im Alter von 18, 60 und 66 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro, zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Fahrbahn der Bundesstraße war für über zwei Stunden für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten voll gesperrt - der Verkehr wurde abgeleitet.

Zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der Verkehrspolizei in Freiburg geführt.

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell