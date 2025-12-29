Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Schlägerei zwischen mehreren Personen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es gegen 3.40 Uhr im Bereich Kaiser-Joseph-Straße/Adelhauser Straße in Freiburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Schlägerei ein Streit zwischen zwei Männern voraus, in den weitere Personen eingriffen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde unter anderem ein Stehtisch geworfen. Die Beteiligten sollen aufeinander eingeschlagen und eingetreten haben. Mindestens ein Mann wurde dabei verletzt.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung hatten sich die meisten Beteiligten bereits vom Tatort entfernt.

Ein mutmaßlich beteiligter Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- 25-30 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - trug eine weiße Jacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761-882-4221 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

