Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Einfamilienhaus an Heiligabend

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 20:45 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Lörracher Straße in Grenzach-Wyhlen. Es wurden mehrere Wohnräume durchsucht, bis ein Alarm ausgelöst wurde. Die Täterschaft flüchtete, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut, in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen. Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

