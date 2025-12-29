Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Einbruch an Heiligabend

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.12.2025, zwischen 21:30 und 22:00 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte männliche Täter, in ein Haus in der Chrischonagasse einzubrechen. Der Hausbesitzer konnte über eine Videoüberwachungsanlage den Einbruch beobachten und verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter bereits fußläufig flüchtig. Zeugen hatten noch kurzzeitig die Täterschaft verfolgen können, verloren diese jedoch aus den Augen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft lediglich in einen Raum und flüchteten ohne Diebesgut. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell