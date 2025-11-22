Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Verkehrskontrollstellen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (ots)

Am 21.11.2025 wurden im Verlaufe des Morgens bis zum Nachmittag mehrere Verkehrskontrollstellen mit dem Ziel der Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet.

"In den Bohngärten" in Freinsheim konnten keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden.

In der "Friedelsheimer Straße" in Wachenheim, im Bereich Grundschule/Kindergarten/Seniorenheim, wurden im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 30 km/h lag hier bei 47 km/h.

Im Bereich des Wurstmarktkreisverkehrs wurden am Vormittag vier Verkehrsverstöße wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte und verbotener Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt und geahndet.

Abschließend konnten bei einer Geschwindigkeitsmessung in der "Seebacher Straße" in Bad Dürkheim insgesamt 18 Geschwindigkeitsüberschreitung geahndet werden. Bei erlaubten 30 km/h lag die festgestellte Höchstgeschwindigkeit hier bei 51 km/h. Weiter konnten bei einem E-Scooter-Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Da der Betroffene den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln einräumte, wurde gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell