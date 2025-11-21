Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Unfallserie auf BAB 61 fordert mehrere Verletzte

Ludwigshafen (ots)

Am 21.11.2025 zwischen 13 und 18 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Frankenthal zu insgesamt vier Verkehrsunfällen. Bei drei Unfällen kam es zu Personenschäden. Insgesamt wurden vier Personen verletzt und es entstand Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahmen und den Bergungsmaßnahmen kam es auf der BAB 61 zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und kilometerlangen Staus. Zwischenzeitlich musste aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers auf der Autobahn die Richtungsfahrbahn Koblenz komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell