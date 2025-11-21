PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Unfallserie auf BAB 61 fordert mehrere Verletzte

  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen (ots)

Am 21.11.2025 zwischen 13 und 18 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Frankenthal zu insgesamt vier Verkehrsunfällen. Bei drei Unfällen kam es zu Personenschäden. Insgesamt wurden vier Personen verletzt und es entstand Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahmen und den Bergungsmaßnahmen kam es auf der BAB 61 zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und kilometerlangen Staus. Zwischenzeitlich musste aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers auf der Autobahn die Richtungsfahrbahn Koblenz komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Gregor
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

