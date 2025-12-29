Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Büro und Wohnung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.12.2025, von 18 Uhr bis 19 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Geschäfts in der Grenzacher Straße im Rheinfeldener Ortsteil Degerfelden. Aus einem Büroraum wurde durch die Täterschaft ein ca. 250 kg schwerer Tresor entwendet, der möglicherweise mit einer in der Nähe abgestellten Schubkarre abtransportiert wurde. Auch in die über den Büroräumen liegende Wohnung gelangte die Täterschaft und durchsuchte diese. Zur Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Rheinfelden ist unter Tel. 07623 74040 rund um die Uhr erreichbar

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell