Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden im Elztal (Oberwinden): Mehrere Fahrräder mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 25.12.2025 bis Samstag, 27.12.2025, beschädigten Unbekannte mehrere Fahrräder, die am Bahnhof in Oberwinden abgestellt waren.

Teilweise wurden die Felgen verbogen und Anbauteile entwendet.

Bislang sind vier betroffene Fahrräder bekannt - drei Eigentümer konnten bereits ermittelt werden.

Der Polizeiposten Elzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zum relevanten Tatzeitraum verdächtige Person am Bahnhof Oberwinden beobachten können? Sind weitere Geschädigte bekannt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681 4074-0) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

