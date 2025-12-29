Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Kandern: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 23.12.2025, bis Freitag, 26.12.2025, gelangte bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Ida-Preusch-Straße in Kandern, welche bereits am Wochenende zuvor Ziel von Einbrechern war. Über die Höhe des Diebesguts kann bisher nichts gesagt werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Kandern: Einbruch in Wohnung

Freiburg Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 06.00 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 21:30 Uhr wurde in eine Wohnung in der Ida- Preusch-Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte gewaltsam in die Wohnung im 2. Obergeschoss, durchsuchten mehrere Zimmer und durchwühlten Möbelstücke. Zur Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Ida- Preusch- Straße verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

