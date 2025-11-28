PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bilanz des Fahndungs- und Kontrolltags in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines Fahndungs- und Kontrolltags haben Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen mehrere Anzeigen geschrieben und Haftbefehle vollstreckt.

Im gesamten Stadtgebiet wurden am Mittwoch, 26. November 2025, 73 Fahrzeuge, davon 17 Kleintransporter, und 106 Personen überprüft. Insgesamt fertigten die Beamten 43 Anzeigen, den Großteil wegen Verkehrsverstößen. Darüber hinaus wurden vier Haftbefehle vollstreckt.

In einem der kontrollierten Fahrzeuge befanden sich drei georgische Staatsangehörige ohne Aufenthaltsanlass für die Bundesrepublik Deutschland. Aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthalts wurden die 46, 51 und 53 Jahre alten Männer vorläufig festgenommen. Die weitere Bearbeitung wurde durch die Ausländerbehörde übernommen.

Die landesweiten Fahndungs- und Kontrolltage finden zwischen dem 25. und 28. November statt. Bei diesem Aktionstag in Gelsenkirchen waren die Polizeibeamten sowohl uniformiert als auch zivil im Einsatz. Das Ziel war es, die Eigentumskriminalität sowie Hauptunfallursachen zu bekämpfen. Die Fahndungs- und Kontrolltage werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Einsatzkonzepts der Polizei Gelsenkirchen sein.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

