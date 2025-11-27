Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeugkontrolle führt zur Festnahme und Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Gelsenkirchen (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle am Mittwochabend, 26. November 2025, auf der Polsumer Straße führte dazu, dass das Informationssystem der Polizei einen ausstehenden Haftbefehl anzeigte. Der 24-jährige Mann, gegen den sich die dann folgenden Maßnahmen richteten, saß auf dem Beifahrersitz des kontrollierten Autos. Eine Durchsuchung des Gelsenkircheners brachte zudem eine vierstellige Summe Bargeld in dealertypischer Stückelung, zwei Mobiltelefone und mehrere Tüten mit vermeintlichem Cannabis hervor. Weiterhin trug der 24-Jährige eine wertvolle Luxusuhr am Handgelenk und eine goldene Kette um den Hals. Da sich im Rahmen der Gesprächsführung Widersprüche bezüglich der Herkunft des Bargeldes und des Schmucks ergaben, entstand der Verdacht, dass er unrechtmäßig im Besitz der Ge-genstände war.

Die vermeintlichen Betäubungsmittel, das Geld, ein Telefon sowie die Schmuckstücke wurden sichergestellt. Der Gelsenkirchener wurde festgenommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

