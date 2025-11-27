Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Buer - Autofahrer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Buer ist ein 14-jähriger Gelsenkirchener leicht verletzt worden. Der Jugendliche war am Mittwochmorgen, 26. November 2025, gegen 7.40 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Horster Straße in Richtung Buer unterwegs. In Höhe der Ackerstraße kam ihm ein Auto entgegen, das ohne zu blinken nach links in die Ackerstraße einbog. Dabei kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch der 14-Jährige zu Fall kam. Nachdem der Gelsenkirchener wieder aufgestanden war, fuhr der Autofahrer unvermittelt weiter. Der leicht verletzte Jugendliche suchte später eigenständig ein Krankenhaus auf.

Bei dem Auto soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Auf dem Fahrersitz saß eine männliche, auf dem Beifahrersitz eine weibliche Person.

Die Polizei bittet den Autofahrer sich zu melden, ebenso wie Zeugen, die Hinweise zum Fahrer, Fahrzeug oder generell zum Unfallgeschehen geben können. Entsprechende Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch unter der 0209 365 6250 oder die Leitstelle unter der 0209 365 2160 entgegen.

