Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 28.12.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 7:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise in eine Gaststätte in der Brühlstraße in Lörrach. Ob die Täterschaft Diebesgut erlangt hat, ist bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell