Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Kempen (ots)

Am Freitagabend befuhr gegen 23:50 Uhr ein 26jähriger Krefelder mit seinem Wohnmobil die Hülser Straße in Kempen in Fahrtrichtung Krefeld. An der Kreuzung zum Kempener Außenring musste er verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage halten. Mit im Fahrzeug befand sich ein 55jähriger Krefelder. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein in gleicher Richtung fahrender 32jähriger aus Rosengarten (Niedersachsen) mit seinem Kleintransporter auf das stehende Wohnmobil auf. Durch den Zusammenstoß prallte der Beifahrer in dem Wohnmobil gegen eine Seitenscheibe. Er wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (511)

