Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Zeuge verhindert Pedelec-Diebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 27.12.2025, gegen 0:30 Uhr meldete sich ein Zeuge, dass er soeben in der Bündtstraße im Lörracher Stadtteil Brombach einen Diebstahl eines Pedelecs vereitelt habe und ein Täter flüchtig sei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Täter mit einem Trennschleifer versucht haben, das Fahrradschloss zu durchtrennen. Dies gelang jedoch nicht. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

