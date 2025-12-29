PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 23.12.2025, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 24.12.2025, 13:00 Uhr wurde aus einem Auto, welches auf einem Parkplatz in der Badstraße in Tiengen abgestellt war, auf bislang unbekannte Art und Weise Bargeld aus der Mittelkonsole entwendet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

