Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand einer Gartenhütte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.12.2025, gegen 13:30 Uhr kam es in der Kleingartenanlage in der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden zu einem Brand einer Gartenhütte. Die Freiwillige Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
