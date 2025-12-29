PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach- Brombach: Unfall an Ampelkreuzung B317 zur L138 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.12.2025, gegen 17 Uhr kam es auf der B317 von Steinen in Richtung Lörrach kurz vor der Ampelanlage zur L 138 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste eine 62-jährige Renault-Fahrerin beim Umschalten der Ampel von grün auf gelb. Die folgende 44-jährige VW-Fahrerin und ein hinter ihr fahrender 46-jähriger Mazda-Fahrer sollen den bremsenden Renault zu spät erkannt haben. Um eine Kollision zu verhindern, wichen beide zunächst auf die rechte Spur aus. Der Mazda-Fahrer fuhr, um ein Auffahren auf den VW zu verhindern, wieder zurück auf die linke Spur, wo er in der Folge mit dem Renault kollidierte. Die Insassen im Renault und im Mazda wurden leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW wurde durch den Unfall nicht beschädigt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 1500 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

