POL-FR: Freiburg: Politisch motivierte Farbschmierereien in Oberau und Littenweiler - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Dienstag, 30.12.2025, kam es zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in den Freiburger Stadtteilen Oberau und Littenweiler zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien.

Bislang unbekannte Täter brachten in mehreren Straßen mindestens 10 Schmierereien mit beleidigendem Inhalt und politischem Bezug an.

Betroffen sind unter anderem Hauswände, Mauern, Parkscheinautomaten sowie Stromkästen in der Flaunserstraße, Runzstraße, Bleichestraße, Gresserstraße, Otto-Wels-Straße und der Musikhochschule.

Nach bisherigen Zeugenaussagen soll es sich möglicherweise um drei tatverdächtige Personen gehandelt haben. Darunter könnte sich auch eine weibliche Person befunden haben.

Der Polizeiposten Freiburg-Littenweiler hat die Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Freiburg informiert.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich beim Polizeiposten Freiburg-Littenweiler unter der Telefonnummer 0761-5575600 zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

