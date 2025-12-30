Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025, im Zeitraum von 12:00 bis 14:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung in der Salzertstraße in Lörrach. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entkam nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

