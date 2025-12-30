PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.12.2025, im Zeitraum von 12:00 bis 14:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Wohnung in der Salzertstraße in Lörrach. Die unbekannte Täterschaft durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entkam nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 16:47

    POL-FR: Breisach: Mutmaßliche Ladendiebin kommt selbst zum Polizeirevier - Festnahme

    Freiburg (ots) - Am Montag, den 22.12.2025, bemerkte die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in Breisach einen Ladendiebstahl und informierte die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die mutmaßliche Täterin nicht mehr vor Ort, hatte jedoch ihre Umhängetasche im Geschäft vergessen. Die Tasche wurde daraufhin von der Polizei sichergestellt. Am Dienstag, den ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 16:45

    POL-FR: Lörrach- Brombach: Unfall an Ampelkreuzung B317 zur L138 - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.12.2025, gegen 17 Uhr kam es auf der B317 von Steinen in Richtung Lörrach kurz vor der Ampelanlage zur L 138 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste eine 62-jährige Renault-Fahrerin beim Umschalten der Ampel von grün auf gelb. Die folgende 44-jährige VW-Fahrerin und ein hinter ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren