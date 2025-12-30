Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin an Zebrastreifen angefahren - Auto flüchtet

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.12.2025, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg in der Brückenstraße in Lörrach. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein VW Golf am Zebrastreifen aus bislang unbekannten Gründen zurückgesetzt haben und dabei eine 74-jährige Fußgängerin angefahren haben. Diese stürzte und verletzte sich schwer. Der VW soll im Anschluss fluchtartig die Unfallstelle verlassen haben, in dem er mehrere Autos überholte und eine Kreuzung, ohne die Vorfahrtsregeln zu achten, überfahren haben soll. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell