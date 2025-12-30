PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Feuer im Außenbereich einer Gaststätte verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 30.12.2025, wurde der Polizei ein Brand im Außenbereich einer Gaststätte in der Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser gemeldet. Ein Zeuge entdeckte gegen 4 Uhr die Flammen und wählte umgehend den Notruf.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Gartenmöbel sowie eine Mülltonne in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend auf Teile des angrenzenden Hauptgebäudes aus. Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen, bevor er noch größeren Schaden verursachte.

Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der Spurenlage besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Zeugen, die Hinweise zum Brandhergang geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

