POL-SE: Groß Kummerfeld - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte erbeuten Bargeld, elektronische Geräte und Schmuck

Halstenbek (ots) - Am Mittwoch (09.04.2025) ist es in Halstenbek zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte um 13:32 Uhr in die Wohnräume eines Einfamilienhauses in der Gärtnerstraße einzudringen, was jedoch misslang. Die Kriminalpolizei ...

mehr